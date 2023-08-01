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CHP'den tabanına "koyun" muamelesi! Ali Mahir Başarır'dan tepki çeken sözler

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Giriş: 01.08.2023 13:45
AK Parti seçmenine "makarnacı, kömürcü" gibi sıfatlarla hakaret etmeyi parti politikası haline getiren CHP, artık kendi tabanına da aynı gözle bakıyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, seçim hezimeti sonrası eleştiriler yönelten parti seçmenini anlattı. Başarır, "CHP güçlü bir parti, tabanı ne olursa olsun kızsa da tepki verse de gider oyunu verir" dedi. Başarır’ın bu sözleri sosyal medyada CHP seçmeninin büyük tepkisine neden oldu.
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