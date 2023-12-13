13 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'den PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'ye ziyaret! Özel'in çantasında ittifak teklifi var! Kandil'e ne teklif edilecek?

CHP'den PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'ye ziyaret! Özel'in çantasında ittifak teklifi var! Kandil'e ne teklif edilecek?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2023 09:36
CHP'de genel başkan değişikliği yaşansa da Özgür Özel göreve geldiği ilk andan itibaren HDP/DEM Partisi ile ilişkilerini sıkı tutmaya devam ediyor. Özel yaptığı açıklamalarla adeta Kandil'e selam çakarken bugün yerel seçimlerde ittifak teklifiyle birlikte PKK'nın siyasi kolu DEM Partisi'ni ziyaret edecek. Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Özel "Hiçbir partiyle seçim ittifakına kapalı değilim. Bu yerel seçim, yerel dinamikleri var." sözleriyle ittifak teklifine dair sinyali verdi. İşte detaylar...
Türk vatandaşlarının tahliyesi
Türk vatandaşlarının tahliyesi
AYM yeniden ihlal kararı verecek mi?
AYM yeniden ihlal kararı verecek mi?
CHP’den PKK’nın siyasi kolu DEM Parti’ye ziyaret
CHP'den PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'ye ziyaret
İzmir kış ortasında susuz kaldı
İzmir kış ortasında susuz kaldı
Uyuşturucu finansörüne operasyonu
Uyuşturucu finansörüne operasyonu
Özgür Özel’den Tunç Soyer’e ’yerel seçim’ çiziği
Özgür Özel'den Tunç Soyer'e 'yerel seçim' çiziği
Türkiye’den Filistinli mazlumlara can eli!
Türkiye'den Filistinli mazlumlara can eli!
Başkan Erdoğan Erbakan’ı kabul etti
Başkan Erdoğan Erbakan'ı kabul etti
Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Meclis kürsüsünde alçak iftira!
Meclis kürsüsünde alçak iftira!
Başkan Erdoğan, Fatih Erbakan’ı kabul edecek
Başkan Erdoğan, Fatih Erbakan’ı kabul edecek
Faruk Koca’ya ihraç istemi
Faruk Koca’ya ihraç istemi
Daha Fazla Video Göster