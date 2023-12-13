CHP'den PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'ye ziyaret! Özel'in çantasında ittifak teklifi var! Kandil'e ne teklif edilecek?

CHP'de genel başkan değişikliği yaşansa da Özgür Özel göreve geldiği ilk andan itibaren HDP/DEM Partisi ile ilişkilerini sıkı tutmaya devam ediyor. Özel yaptığı açıklamalarla adeta Kandil'e selam çakarken bugün yerel seçimlerde ittifak teklifiyle birlikte PKK'nın siyasi kolu DEM Partisi'ni ziyaret edecek. Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Özel "Hiçbir partiyle seçim ittifakına kapalı değilim. Bu yerel seçim, yerel dinamikleri var." sözleriyle ittifak teklifine dair sinyali verdi. İşte detaylar...