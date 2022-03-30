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CHP’den masal etkinliği adı altında çocuklara yönelik siyasi propaganda!

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Giriş: 30.03.2022 16:35
Balıkesir Burhaniye'de CHP'nin düzenlediği masal etkinliğinde çocuklara yönelik siyasi propaganda yapıldı. İşte o skandalın görüntüleri büyük tepki çekti. Yapılan açıklamada "CHP ilçe teşkilatı ve CHP'li meclis üyeleri Burhaniye'de daha önce eşi benzeri görülmemiş bir hukuksuzluğa imza atarak, Yaylacık kırsal mahallemizde ilkokul çağındaki çocuklara yönelik siyasi çalışmalar yapmıştır. Bu nasıl bir zihniyettir? Bu nasıl bir cürettir? Milli şef dönemine geri mi döndük? Hukuk tanımayan CHP teşkilatı kendi çarpık zihniyetini çocukların masum ve temiz zihinlerine aşılamak için hem hukuka hem de vicdanlara aykırı bu fiillerini gerçekleştirmiştir." ifadeleri yer aldı.
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