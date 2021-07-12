CHP’den “kadına şiddet” savunma geldi!

Giresun'un Eynesil ilçesinde CHP'li Başkan Ahmet Latif Karadeniz ve personeli Dikici ailesini darp etmesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Tepki çeken olayla ilgili CHP’den "konunun takipçisiyiz" açıklaması geldi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıklama yapmak zorunda kaldı. Seyit Torun "Belediye başkanımızın, olayın içine çekilmeye çalışılmasını ve hatta suçlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.

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