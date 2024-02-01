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CHP’den İYİ Parti’ye engeli! İYİ Parti reklamlarını astırmadılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 09:35
Yerel seçimler yaklaşırken eski ortaklar CHP ve İYİ Parti arasında, yeni bir kriz daha baş gösterdi. Afiş krizi. Seçim afişlerini hazırlayan İYİ Parti, o afişleri asmak için büyükşehirlerde birçok noktada bilboard kiraladı. Ama söz konusu bilboardlara asılmadı afişler. Peki neden? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Grup toplantısında cevap verdi bu soruya. Parti afişlerinin asılmasının CHP'li belediyeler tarafından engellendiğini söyledi.
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İYİ Parti reklamlarını astırmadılar
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