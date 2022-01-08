CHP’den inançlı insanlara büyük saygısızlıklar!

İslam'dan korkan, Müslümanlardan nefret eden CHP’li isimler yıllar geçse de değişmedi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Camileri kullanılamaz hale getiren ezanı yasaklayan, İslam alimlerini sürgüne yollayan CHP dindar yaşam tarzını bir türlü kabullenemedi. Öyle ki CHP’de inançlı insanlara karşı yapılan saygısızlıklara her geçen gün bir yenisi eklendi. İşte CHP’nin bitmek tükenmek bilmeyen dinle savaşından kesitler.