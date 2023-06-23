CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombaladı! Değişim ve Adalet yürüyüşüne çıkıyor

Geçtiğimiz dönemlerde CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen ve yaklaşık 15 gün önce partiye geri dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir kez daha partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Karar sonrası "Değişim ve Adalet" yürüyüşü başlatacağını ilan ederek Bolu'dan Ankara'ya yürüyeceğini söyleyen Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden de Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. Özcan, "Kılıçdaroğlu’nu, Atatürk’ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN