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CHP'den 'ihraç' edilen Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nu savunan CHP'li Yarkadaş'a salvo: Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi

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Giriş: 06.08.2023 23:07
Seçimlerdeki ağır hezimetin yankıları CHP’de tabanında sürmeye devam ediyor. ‘Değişim’ tepkilerinin odağı haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yancılarından Barış Yarkadaş, parti tabanının yüzde 79’unun CHP liderini desteklediğini katıldığı bir televizyon programında dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde partiden ‘ihraç’ edilen Tanju Özcan, Yarkadaş’ın iddialarına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ağır tepki gösterdi. Özcan, “"Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi." ifadelerini kullandı.
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