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CHP’den HDP’ye fedakarlık mesajı: HDP o masada olmalı

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Giriş: 18.02.2022 09:25
6 muhalefet partisi genel başkanının güçlendirilmiş parlamenter sistemi masaya yatırdığı toplantının yankıları sürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, masada HDP'nin de olması gerektiği görüşünü savundu. Aykut Erdoğdu, “HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım.” ifadesini kullandı.
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