06 Haziran 2022, Pazartesi
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CHP’den “HDP’ye bakanlık” açıklaması! Kaçamak yanıt: Biz birliğin garantisiyiz
Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık krizi sürerken, HDP'li Ömer Öcalan ''kimin iktidar olacağına HDP karar verecek'' açıklamasıyla "6'lı masa''ya üstü kapalı mesaj gönderdi. İşte tam bu gelişmeler yaşanırken CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a 'HDP bakanlık isterse ne olacak?' sorusu soruldu. İşte yanıtı...