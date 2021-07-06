CHP’den HDP’li Gergerlioğlu’na tam destek! ‘Serbest bırakılsın’ mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Demirtaş serbest bırakılsın” çağrısının ardından benzer bir açıklama da CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Öztrak'ın özgürlük istediği isim ise terör örgütü propagandası yapma suçundan hapis yatan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu oldu.

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