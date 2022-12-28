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CHP’den doğalgaz açıklaması! Engin Özkoç’tan tartışılacak sözler: Gerçekçi değil

A Haber
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Giriş: 28.12.2022 09:02
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Meclis'te düzenlediği basın toplantısında doğalgaz rezervi ile ilgili tartışılacak sözler söyledi. Doğalgaz müjdesinin gerçekçi olmadığını, seçim yatırımı olduğunu öne sürdü. Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi üzerinden İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'ya tepki gösterdi. Öte yandan liderler zirvesi öncesi tweet krizi de yaşandı.
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