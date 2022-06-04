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CHP'den dış politika tutarsızlığı! Açıklamalar sürekli değişiyor

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Giriş: 04.06.2022 22:52
Cumhuriyet Halk Partisi, dış politikada tutarsız siyaset izlemeye devam ediyor. Özellikle sınır ötesi operasyonlar konusunda çelişkili bir yaklaşım ortaya koyan ana muhalefet partisi, eleştiri oklarının hedefi haline geliyor.
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CHP'den dış politika tutarsızlığı! Açıklamalar sürekli değişiyor
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