04 Haziran 2022, Cumartesi
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CHP'den dış politika tutarsızlığı! Açıklamalar sürekli değişiyor
Cumhuriyet Halk Partisi, dış politikada tutarsız siyaset izlemeye devam ediyor. Özellikle sınır ötesi operasyonlar konusunda çelişkili bir yaklaşım ortaya koyan ana muhalefet partisi, eleştiri oklarının hedefi haline geliyor.