07 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'den dayakçı vekil Hüseyin Yıldız'a 'çıt' yok!

CHP'den dayakçı vekil Hüseyin Yıldız'a 'çıt' yok!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2021 09:27
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına tepki gösteren ve sözde kadın hakları savunuculuğu yapan CHP'de şiddet krizi meydana geldi. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, kadın danışmanı E.Ş.'yi tokatlaması sonrasında Genel Merkez, konuyu incelemek üzere iki Genel Başkan Yardımcısını görevlendirildi. E.Ş.'nin şiddete maruz kaldığını partinin üst yönetimine anlatmasının ardından gözler CHP Genel Merkezinin alacağı karara çevrildi.
Türkiye’yi hedef aldı! Haddini aşan sözler
Türkiye'yi hedef aldı! Haddini aşan sözler
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı yakalandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı
Türkiye’ye diz çöktüreceklerini sandılar!
"Türkiye’ye diz çöktüreceklerini sandılar!"
Japonya F-35B jetlerini test etti
Japonya F-35B jetlerini test etti
İstanbulluların sabah çilesi! Trafik yine kilit
İstanbulluların sabah çilesi! Trafik yine kilit
İstanbul’da FETÖ operasyonu
İstanbul'da FETÖ operasyonu
CHP’den dayakçı vekil Hüseyin Yıldız’a ’çıt’ yok!
CHP'den dayakçı vekil Hüseyin Yıldız'a 'çıt' yok!
TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu İBB zabıtalarının işgal girişimine ilişkin A Haber’e konuştu
TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu İBB zabıtalarının işgal girişimine ilişkin A Haber'e konuştu
Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na tepki
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na tepki
Koronavirüste son durum
Koronavirüste son durum
Vaka ve vefat rakamları
Vaka ve vefat rakamları
6-8 Ekim Olayları’nın 7.yılı
6-8 Ekim Olayları’nın 7.yılı
Daha Fazla Video Göster