CHP’den dayakçı vekil Hüseyin Yıldız’a ’çıt’ yok!

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına tepki gösteren ve sözde kadın hakları savunuculuğu yapan CHP'de şiddet krizi meydana geldi. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, kadın danışmanı E.Ş.'yi tokatlaması sonrasında Genel Merkez, konuyu incelemek üzere iki Genel Başkan Yardımcısını görevlendirildi. E.Ş.'nin şiddete maruz kaldığını partinin üst yönetimine anlatmasının ardından gözler CHP Genel Merkezinin alacağı karara çevrildi.