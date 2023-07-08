CHP'den danışman kaosu! Gökşen Anıl Ulukuş Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine bombaladı! Aralarındaki konuşmayı ifşa etti

Seçimlerin ardından partideki "değişim" seslerini bastırmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir ekip kurmak isterken CHP'yi daha da kaosa sürükledi. Eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışman olarak atayan Kılıçdaroğlu, ardından tepkiler yükselince geri adım atarak Ulukuş'un danışman olmadığı açıklamasını yaptırdı. Yaşananların ardından Gökşen Anıl Ulukuş ise CHP liderini adeta topa tuttu. Kılıçdaroğlu'nun Sezgin Tanrıkulu'nun baskısı ile geri adım atmış olabileceğini yazan ve aralarında geçen konuşmaya ilişkin detaylar veren Ulukuş "Çok kritik bir hata yapmışım. Tekrar yazılı bir evrak yazın demek yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözüne güvenmişim." ifadelerini kullandı.