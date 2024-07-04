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CHP’den "bozkurt işareti" yorumu! CHP’den "Merih Demiral” açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 18:54
Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında toplanan CHP merkez yönetim kurulu toplantısında, milli futbolcumuz Merih Demiral’ın bozkurt işaretli gol sevinci gündeme geldi. Peki o sevince yönelik partinin ilk yorumu ne oldu? Özgür özel Merih Demiral ile ilgili ne dedi? Bu sorularının yanıtı A Haber ekranlarında…
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CHP’den bozkurt işareti yorumu!
CHP’den "bozkurt işareti" yorumu!
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