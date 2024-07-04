04 Temmuz 2024, Perşembe
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CHP’den "bozkurt işareti" yorumu! CHP’den "Merih Demiral” açıklaması
Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında toplanan CHP merkez yönetim kurulu toplantısında, milli futbolcumuz Merih Demiral’ın bozkurt işaretli gol sevinci gündeme geldi. Peki o sevince yönelik partinin ilk yorumu ne oldu? Özgür özel Merih Demiral ile ilgili ne dedi? Bu sorularının yanıtı A Haber ekranlarında…