15 Haziran 2021, Salı
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CHP'den AK Parti'ye farklı HDP'ye farklı tutum! HDP'yi kapatma davası hakkında skandal sözler
2008'de AK Parti'ye yönelik açılan kapatma davası için "Savcı görevini yaptı" açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun tutarsızlığına parti sözcüsü Faik Öztrak da destek verdi.