CHP’deki para sayma skandalında yeni gelişme! Görüntülerde ki 3 CHP’li ifadeye çağrıldı

CHP’deki para sayma görüntüleri Türkiye’nin ve siyasetin gündeminde. Soruşturma kapsamında o görüntülerde yer alan 3 CHP’li ifadeye çağrıldı. İfadeye çağırılanlardan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia ediliyor. Öte yandan o görüntülerdeki kişilerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN