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CHP’deki para sayma skandalında yeni gelişme! Görüntülerde ki 3 CHP’li ifadeye çağrıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 18:51
CHP’deki para sayma görüntüleri Türkiye’nin ve siyasetin gündeminde. Soruşturma kapsamında o görüntülerde yer alan 3 CHP’li ifadeye çağrıldı. İfadeye çağırılanlardan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia ediliyor. Öte yandan o görüntülerdeki kişilerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar…
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Görüntülerde ki 3 CHP’li ifadeye çağrıldı
Görüntülerde ki 3 CHP’li ifadeye çağrıldı
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