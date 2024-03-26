26 Mart 2024, Salı
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CHP'deki kara para trafiğinin kilit ismi Karabat! Her taşın altından Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşı çıkıyor
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. ‘Para sayma’ skandalında tanık ifadesiyle milletvekili Özgür Karabat’ın ismi de radara girdi. Kültür A.Ş’den çantalarla para taşınan çakarlı aracı tahsis eden Karabat da İmaoğlu’nun yol arkadaşı...