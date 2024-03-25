25 Mart 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
CHP'deki kara para soruşturması! “Vekil aracıyla 6 ay boyunca para taşıdılar!”
Seçimlere sayılı günler kala CHP'de yaşanan kirli para skandalı siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin etrafında dönen kayıt dışı para skandalıyla ilgili soruşturmada ilginç bir gelişme yaşandı. İş insanı Hasan Şenyurt, elindeki bir ses kaydını savcılıkla paylaştı. SABAH haber müdür Nazif Karaman soruşturma hakkında çarpıcı detayları A Haber’de anlattı.