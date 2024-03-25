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CHP'deki kara para soruşturması! “Vekil aracıyla 6 ay boyunca para taşıdılar!”

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 00:35
Seçimlere sayılı günler kala CHP'de yaşanan kirli para skandalı siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin etrafında dönen kayıt dışı para skandalıyla ilgili soruşturmada ilginç bir gelişme yaşandı. İş insanı Hasan Şenyurt, elindeki bir ses kaydını savcılıkla paylaştı. SABAH haber müdür Nazif Karaman soruşturma hakkında çarpıcı detayları A Haber’de anlattı.
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