CHP’de ziyaret mesaisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. Peki ziyaretin amacı ne? Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu neyi görüşecek? Ziyaret, Kılıçdaroğlu ile sınırlı mı kalacak? İşte ayrıntılar..

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