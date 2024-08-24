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CHP’de ziyaret mesaisi

CHP’de ziyaret mesaisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 09:31
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. Peki ziyaretin amacı ne? Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu neyi görüşecek? Ziyaret, Kılıçdaroğlu ile sınırlı mı kalacak? İşte ayrıntılar..
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