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CHP'de "Yüzleşme" başlıyor

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Giriş: 22.07.2023 17:22
Ekrem İmamoğlu’nun "Zoom" üzerinden yaptığı gizli toplantıların ardından CHP’de "Yüzleşme" başlıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün belediye başkanları ile bir araya geldi. Toplantıya "değişim" isteyen Ekrem İmamoğlu da katılıyor. A Haber ekibinden Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktardı.
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