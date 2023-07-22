Ekrem İmamoğlu’nun "Zoom" üzerinden yaptığı gizli toplantıların ardından CHP’de "Yüzleşme" başlıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün belediye başkanları ile bir araya geldi. Toplantıya "değişim" isteyen Ekrem İmamoğlu da katılıyor. A Haber ekibinden Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktardı.