15 Aralık 2023, Cuma
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CHP'de yönetim kavgası baş gösterdi! Özel İmamoğlu'nun konuşmasından sonra araya girdi! İmamoğlu'nun yüzü düştü.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan hezimet CHP içindeki dengeleri bir hayli bozdu. İlk günden bu yana yaşanan koltuk kavgasındaki yeni perde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında açıldı. Bugün basın toplantısında bir araya gelen ikili, koltuk kavgasını doğrular bir nitelikteydi. Herkes basın toplantısının bitmesine beklerken araya giren Özgür Özel'in konuşması sırasında Ekrem İmamoğlu'nun yüzündeki gergin ifadeler gözlerden kaçmadı..