03 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’de yılın ilk parti meclisi yarın

CHP’de yılın ilk parti meclisi yarın

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2024 18:31
CHP'de aday belirleme süreci devam ediyor. Yılın ilk parti meclisi toplantısı yarın gerçekleştirilecek ve 200'e yakın aday daha açıklanacak. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday belirleme sürecine müdahalesi konusunda partideki rahatsızlık sürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ortaklık bitti söylem değişti!
Ortaklık bitti söylem değişti!
İnce, Özel ile ne görüşecek?
İnce, Özel ile ne görüşecek?
Detaylar ilk kez A Haber’de!
Detaylar ilk kez A Haber'de!
CHP’de yılın ilk parti meclisi yarın
CHP’de yılın ilk parti meclisi yarın
Yargıtay’dan ikinci kez Can Atalay kararı
Yargıtay’dan ikinci kez Can Atalay kararı
Başkan Erdoğan’dan İran’a taziye mesajı
Başkan Erdoğan’dan İran’a taziye mesajı
Bakan Fidan’dan flaş açıklamalar!
Bakan Fidan'dan flaş açıklamalar!
Aruri suikasti ne anlama geliyor?
Aruri suikasti ne anlama geliyor?
Patlama bölgesinden ilk görüntüler
Patlama bölgesinden ilk görüntüler
Türk edebiyatının Monna Rosası!
Türk edebiyatının Monna Rosası!
Saldırıda olağan şüpheli MOSSAD’dır
"Saldırıda olağan şüpheli MOSSAD’dır"
İran’daki saldırının arkasında MOSSAD mı var?
İran'daki saldırının arkasında MOSSAD mı var?
Daha Fazla Video Göster