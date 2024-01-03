CHP’de yılın ilk parti meclisi yarın

CHP'de aday belirleme süreci devam ediyor. Yılın ilk parti meclisi toplantısı yarın gerçekleştirilecek ve 200'e yakın aday daha açıklanacak. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday belirleme sürecine müdahalesi konusunda partideki rahatsızlık sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN