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CHP'de yerel seçim hazırlığı! İzmir ve Antalya adayları kim olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 08:57
Geçtiğimiz hafta 227 belediye başkan adayını açıklayan CHP'de gözler şimdi parti meclisi toplantısında. 200 ismin daha açıklanacağı toplantı bugün yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
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