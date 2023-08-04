04 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'de yerel seçim çıkmazı! Hem İYİ Parti hem HDP sıkıştırıyor Kemal Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

CHP'de yerel seçim çıkmazı! Hem İYİ Parti hem HDP sıkıştırıyor Kemal Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2023 10:05
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından dağılan koalisyon masası yerel seçimler öncesi CHP'de kriz yarattı. 2019'da olduğu gibi 2024'te de İYİ Parti ve HDP'yi yanında görmek isteyen CHP, iki partinin talepleri karşısında sıkıntılı bir sürece girdi. İYİ Parti tarafı destekleyecekleri il ve ilçe sayısı kadar CHP'nin de kendilerini desteklemesini istedi. HDP tarafının ise olası ittifakta Zafer Partisi gibi yazılı mutabakat şartı koşarak bu maddelerin tek tek açıklanmasını isteyeceği öne sürüldü.
CHP’de “Emanetçi genel başkan” tartışması
CHP’de “Emanetçi genel başkan” tartışması
CHP’de yerel seçim çıkmazı!
CHP'de yerel seçim çıkmazı!
PKK-KCK’nın sözde kurye sorumlusu öldürüldü
PKK-KCK’nın sözde kurye sorumlusu öldürüldü
3. köprüye tren yolu geliyor
3. köprüye tren yolu geliyor
Gökyüzünde epik bir yolculuk
Gökyüzünde epik bir yolculuk
Yangın çıkarmak isteyen teröristler yakalandı
Yangın çıkarmak isteyen teröristler yakalandı
Başkan Erdoğan böyle imzaladı
Başkan Erdoğan böyle imzaladı
YAŞ kararları açıklandı! Genelkurmay Başkanı...
YAŞ kararları açıklandı! Genelkurmay Başkanı...
Andican: Ahmet Davutoğlu ile görüştük
Andican: Ahmet Davutoğlu ile görüştük
Alman PKK’lı Eva Steiger etkisiz hale getirildi
Alman PKK'lı Eva Steiger etkisiz hale getirildi
TSK’nın komuta kademesi belli oldu
TSK’nın komuta kademesi belli oldu
Türkiye’de yönetim sivilleşmesi
Türkiye’de yönetim sivilleşmesi
Daha Fazla Video Göster