CHP'de yerel seçim çıkmazı! Hem İYİ Parti hem HDP sıkıştırıyor Kemal Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından dağılan koalisyon masası yerel seçimler öncesi CHP'de kriz yarattı. 2019'da olduğu gibi 2024'te de İYİ Parti ve HDP'yi yanında görmek isteyen CHP, iki partinin talepleri karşısında sıkıntılı bir sürece girdi. İYİ Parti tarafı destekleyecekleri il ve ilçe sayısı kadar CHP'nin de kendilerini desteklemesini istedi. HDP tarafının ise olası ittifakta Zafer Partisi gibi yazılı mutabakat şartı koşarak bu maddelerin tek tek açıklanmasını isteyeceği öne sürüldü.