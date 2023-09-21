CHP’de yeni tüzük hazırlığı! Kılıçdaroğlu’nun çelişkili siyaseti

Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de bir yandan da yeni tüzük hazırlıkları yapılıyor. Peki partililerin CHP yönetiminden beklentisi ne? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu şu ana kadar ne söz verdi ne yaptı? İşte ayrıntılar…

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