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CHP’de yeni tüzük hazırlığı! Kılıçdaroğlu’nun çelişkili siyaseti

A Haber
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Giriş: 21.09.2023 09:25
Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de bir yandan da yeni tüzük hazırlıkları yapılıyor. Peki partililerin CHP yönetiminden beklentisi ne? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu şu ana kadar ne söz verdi ne yaptı? İşte ayrıntılar…
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