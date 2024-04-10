10 Nisan 2024, Çarşamba
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CHP’de yeni kavga: Kılıçdaroğlu-Dündar! Kılıçdaroğlu suskunluğunu bozdu
CHP'nin önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarih onu affetmeyecek" diyen ve "6'lı masaya rüşvet dağıttı" imasında bulunan Sözcü yazarı Uğur Dündar'a tepki gösterdi. Uğur Dündar'a açık mektup yazan Kılıçdaroğlu, "Sizin çarkınız yine şanlı şanlı döner" dedi.