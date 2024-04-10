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CHP’de yeni kavga: Kılıçdaroğlu-Dündar! Kılıçdaroğlu suskunluğunu bozdu

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 10.04.2024 11:20
CHP'nin önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarih onu affetmeyecek" diyen ve "6'lı masaya rüşvet dağıttı" imasında bulunan Sözcü yazarı Uğur Dündar'a tepki gösterdi. Uğur Dündar'a açık mektup yazan Kılıçdaroğlu, "Sizin çarkınız yine şanlı şanlı döner" dedi.
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