CHP’de yeni istifalar olacak mı?

CHP'de yerel seçim adaylık tartışmaları büyüdü. Krize dönüştü. Şu ana kadar 8 isim istifa etti. Yeni istifalar olacak mı? Kulislerde konuşulanlar ve daha fazlasını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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