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CHP'de yeni dönemin şifreleri ne? Özgür Özel emanetçi genel başkan mı? Çarpıcı sözler: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak için...

A Haber
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Giriş: 05.11.2023 10:12
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu devri kapandı. Ankara'daki 38. Kurultay'da genel başkanlık koltuğuna oturan isim Özgür Özel oldu. İkinci tur oylamada, 812 oy alan Özel, CHP'nin yeni genel başkanı seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı. Kılıçdaroğlu, Özel'i sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. Peki yeni dönemde CHP'de neler bekleniyor? Kurultayın perde arkasında kim var? Kim dizayn etti? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
CHPde yeni dönemin şifreleri ne? CHP'DE YENİ DÖNEMİN ŞİFRELERİ NE?

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