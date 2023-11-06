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CHP’de yeni dönemde yeni kriz: Eş genel başkanlık dönemi başladı!

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 11:38
Güncelleme:06.11.2023 11:45
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu devri kapandı. Yeni genel başkan Özgür Özel oldu. Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.  Avşar, "Eş genel başkanlık dönemi başladı. İstanbul’da partinin esas patronu benim diyen potansiyel bir lideri var. İmamoğlu’nun varlığı onun tepesinde Demokles'in kılıcı gibi duracak. İmamoğlu ekibini tasfiye etmesi benim kanaatimce zorlayacak Özgür Özel’i." dedi.
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