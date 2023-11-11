11 Kasım 2023, Cumartesi
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CHP'de yeni A takımı belli oldu! Özgür Özel İmamoğlu gölgesinde! Yakın adamına kasayı teslim etti...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu Özgür Özel'e kaptırırken CHP'de yeni A Takımı belirlendi. Yayınlanan listeyle birlikte Özgür Özel'in ciddi anlamda Ekrem İmamoğlu kontrolünde hareket ettiği görülürken İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Özgür Karabat'a partinin kasası verildi. Diğer yandan Özgür Özel, YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamayan Selin Sayek Böke'yi CHP Genel Sekreteri yaptı. İşte detaylar...