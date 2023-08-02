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CHP’de yaşanan yerel seçim krizi büyüyor

A Haber
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Giriş: 02.08.2023 10:22
Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin arasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mı açacak? İddiaya göre Yavaş, 2024 seçimlerini kazanmanın yolunun iyi parti ile işbirliğinden geçtiğini söylüyor. Peki Mansur Yavaş CHP'den kopacak ve İYİ Parti'ye mi katılacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş ayrıntıları aktardı.
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