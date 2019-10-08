CHP'de vekillerin 'belediye başkanı' isyanı |Video

CHP milletvekilleri, belediye başkanlarının telefonlarına çıkmamasına isyan etti. Bolu kampında Kılıçdaroğlu'na dert yanan vekiller, genel başkandan belediye başkanlarını uyarmasını istedi. Bu arada CHP milletvekillerinin, partinin az oy aldığı iller ile ilgili hazırladığı raporun Kılıçdaroğlu'nu memnun etmediği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vekillerden yeni rapor hazırlamalarını istedi.