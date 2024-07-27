CHP’de tüzük kurultayı hazırlığı! Diyanet’e ayrı parantez açıldı

CHP'de tüzük ve parti programı için düzenlenecek kurultayda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Dini Eğitim için de birer başlık açılacak. Diyanet'in bütçesi de kurultayda gündeme getirilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN