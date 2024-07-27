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CHP’de tüzük kurultayı hazırlığı! Diyanet’e ayrı parantez açıldı

CHP’de tüzük kurultayı hazırlığı! Diyanet’e ayrı parantez açıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 16:31
CHP'de tüzük ve parti programı için düzenlenecek kurultayda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Dini Eğitim için de birer başlık açılacak. Diyanet'in bütçesi de kurultayda gündeme getirilecek.
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