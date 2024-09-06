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CHP'de tüzük kurultayı bugün

CHP'de tüzük kurultayı bugün

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 06.09.2024 10:50
Cumhuriyet Halk Partisi’nde bugün tüzük kurultayı var.  Açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Özgür Özel yapacak. Tüzük değişikliğinin oylanacağı kurultaydan son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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