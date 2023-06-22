22 Haziran 2023, Perşembe
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CHP’de topyekün savaş alarmı! ‘Değişim’ çağrısına Soyer’den zehir zemberek sözlerle destek: Değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok
CHP’de ‘değişim’ çıkışıyla Kılıçdaroğlu karşıtlarına yeni bir isim daha eklendi. İzmir’deki skandallarıyla gündemden düşmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yazdığı uzun bir metin ile Kılıçdaroğlu’nu bombaladı. CHP yönetimini eleştiren Soyer, "Bir Japon Atasözünde söylendiği gibi; “Zafer değil yenilgi öğretir”. CHP’nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.