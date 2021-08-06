07 Ağustos 2021, Cumartesi
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CHP’de THK uçakları çıkmazı! Kılıçdaroğlu: THK uçabilir durumda uçak yok
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarını seferber ederken, özellikle muhalefetin ısrarla gündemde tuttuğu 'THK uçakları neden uçmuyor' algısına; son noktayı yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koydu. Hem de yeni bir çelişkili açıklamayla. THK'yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, “Burada şu anda uçabilir durumda uçak yok.” ifadelerini kullandı.