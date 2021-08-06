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CHP’de THK uçakları çıkmazı! Kılıçdaroğlu: THK uçabilir durumda uçak yok

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Giriş: 06.08.2021 15:25
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarını seferber ederken, özellikle muhalefetin ısrarla gündemde tuttuğu  'THK uçakları neden uçmuyor' algısına; son noktayı yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koydu. Hem de yeni bir çelişkili açıklamayla. THK'yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, “Burada şu anda uçabilir durumda uçak yok.” ifadelerini kullandı.
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