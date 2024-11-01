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CHP’de terörden tutuklanan Ahmet Özer seferberliği

CHP’de terörden tutuklanan Ahmet Özer seferberliği

Mehmet Karataş
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Giriş: 01.11.2024 08:59
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmasının ardından CHP adeta olağanüstü hal ilan etti. Tüm milletvekilleri belediye başkanları, il ve ilçe örgütleri 'acil kodu' ile İstanbul'a çağrıldı. Genel Başkan 'Özgür Özel', MYK'yı da İstanbul'da toplama kararı aldı. Önce sokak çağrısı yapıldı ardından milletvekilleri Esenyurt Belediyesi'nin önünde toplandı. Valilik kararına rağmen eylem yapmak isteyen CHP'liler polis barikatına dayandı. Ahmet Özer gerilimi, Genel Kurul'a da yansıdı.
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