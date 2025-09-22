22 Eylül 2025, Pazartesi

CHP'de tek aday! Blok liste
CHP’de tek aday! Blok liste

CHP'de tek aday! Blok liste

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2025 09:51
CHP şaibe iddialarının gölgesinde bir kurultay daha gerçekleştirdi. Özgür Özel 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
CHP’de tek aday! Blok liste
