CHP’de tasfiye krizi sürüyor! Battal İlgezdi’nin İmamoğlu’na tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinden istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin CHP'de Kürt ve Alevilerin tasfiye edildiği iddialarını yalanladı. Parti içi muhalefete meydan okuyan Özel "Ne Alevinin ne Kürt'ün tasfiye olduğu yok.” dedi. Battal İlgezdi ise “CHP'nin adaylarını İmamoğlu belirliyor'' iddialarını kuvvetlendiren açıklamalara imza attı.

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