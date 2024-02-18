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CHP'de tartışmaların gölgesinde aday tanıtımı! Özgür Öel ne mesaj verdi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.02.2024 17:21
Aday tartışmalarının gölgesinde CHP'de aday tanıtım toplantısı yapıldı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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