CHP’de Tanju Özcan rahatsızlığı! CHP’den ihraç edilir mi?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri partide tartışmalara neden oldu. Konu çarşamba günü yapılacak merkez yönetim kurulu toplantısında masaya yatırılacak. Peki Tanju Özcan partiden ihraç edilir mi? Kulislerde neler konuşuluyor? İşte tüm detaylar…

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