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CHP’de Tanju Özcan rahatsızlığı! CHP’den ihraç edilir mi?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 17.07.2024 09:03
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri partide tartışmalara neden oldu. Konu çarşamba günü yapılacak merkez yönetim kurulu toplantısında masaya yatırılacak. Peki Tanju Özcan partiden ihraç edilir mi? Kulislerde neler konuşuluyor? İşte tüm detaylar…
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CHP’den ihraç edilir mi?
CHP’den ihraç edilir mi?
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