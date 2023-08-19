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CHP’de tam gaz koltuk savaşı | Kılıçdaroğlu’dan Özel’e markaj! Rakiplerini aday yapıp eliyor

A Haber
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Giriş: 19.08.2023 13:40
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı olanlar, Özgür Özel'i aday göstermek için kolları sıvadı. Kılıçdaroğlu ise; Özgür Özel'i dört koldan sıkıştırmaya hazırlanıyor. Özel adaylığını açıkladığı an Genel Merkez tarafından Grup Başkanlığından istifası istenecek. Özgür Özel "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var" demişti. İşte CHP kulislerinden son bilgiler.
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