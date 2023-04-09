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CHP'de son dakika değişikliği mi? Tartışmalı isimler aday listesinde

A Haber
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Giriş: 09.04.2023 16:38
Aday listesini teslim eden CHP’de hangi isimler çizik yedi? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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