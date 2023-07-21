21 Temmuz 2023, Cuma
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CHP’de sızan toplantı polemiği! Kılıçdaroğlu koltuğu kayıp mı ediyor?
CHP'de 'değişim' tartışmalarında şiddet her geçen gün artıyor. Ekrem İmamoğlu ve bazı Parti Meclisi üyelerinin gizli zoom toplantısının ifşasının ardından gözler Genel Merkeze çevrilmiş durumda. Eski CHP'li vekiller ve bir zamanlar Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler de değişim konusunda hem fikir.