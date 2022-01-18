CHP’de Semra Güzel bilmecesi! Kılıçdaroğlu sessiz, Parti Sözcüsü Öztrak temkinli

CHP yönetimi, teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel ile ilgili tutumunu netleştirmedi. Kılıçdaroğlu, Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması konusunda sessizliğini korurken CHP sözcüsü Faik Öztrak ''Gerekeni yaparız'' demekle yetindi. Bu konuda İYİ Parti ve HDP cephesinden gelen açıklamalar da var.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN