22 Şubat 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP'de şaibe iddiaları büyüyor! Delegelere mal varlığı incelemesi | İmamoğlu adaylık başvurusu yaptı
CHP’de şaibe iddiaları büyüyor! Delegelere mal varlığı incelemesi | İmamoğlu adaylık başvurusu yaptı

CHP'de şaibe iddiaları büyüyor! Delegelere mal varlığı incelemesi | İmamoğlu adaylık başvurusu yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2025 01:22
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği CHP kurultayında, "delegelere para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiaları başkent sınırlarını da aştı. Başsavcılık, Ankara dışındaki delegelerin tespiti için birçok kente talimat gönderdi. İfadelerde geçen isimlerin para trafiğinin ayrıntılı araştırılmasını istedi. Tüm bu tartışmaların gölgesinde, ön seçim için de geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvurusunu yaptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de şaibe iddiaları büyüyor! Delegelere mal varlığı incelemesi | İmamoğlu adaylık başvurusu yaptı
CHP’de şaibe iddiaları büyüyor! İmamoğlu adaylık başvurusu yaptı
CHP'de şaibe iddiaları büyüyor! İmamoğlu adaylık başvurusu yaptı
Yarım kalan hikaye olmayacak
"Yarım kalan hikaye olmayacak"
İstanbul Valisi Davut Gül A Haber’de!
İstanbul Valisi Davut Gül A Haber'de!
FETÖ’nün ‘emniyet mahrem sorumlusu’ Kayseri’de yakalandı!
FETÖ’nün ‘emniyet mahrem sorumlusu’ Kayseri’de yakalandı!
Erdoğan Ankara’da gençlerle buluştu
Erdoğan Ankara'da gençlerle buluştu
Japonya dönüşü TÜSİAD’a sert tepki!
Japonya dönüşü TÜSİAD’a sert tepki!
Doğu Karadeniz’de kar yağışı!
Doğu Karadeniz'de kar yağışı!
17 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan’dan büyük kongre mesajı
Başkan Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
Ünlü döner zincirine FETÖ operasyonu
Ünlü döner zincirine FETÖ operasyonu
Başkan Erdoğan liste mesaisinde
Başkan Erdoğan liste mesaisinde
İmamoğlu bugün adaylık başvurusu yapacak
İmamoğlu bugün adaylık başvurusu yapacak
Daha Fazla Video Göster