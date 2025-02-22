CHP’de şaibe iddiaları büyüyor! Delegelere mal varlığı incelemesi | İmamoğlu adaylık başvurusu yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği CHP kurultayında, "delegelere para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiaları başkent sınırlarını da aştı. Başsavcılık, Ankara dışındaki delegelerin tespiti için birçok kente talimat gönderdi. İfadelerde geçen isimlerin para trafiğinin ayrıntılı araştırılmasını istedi. Tüm bu tartışmaların gölgesinde, ön seçim için de geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvurusunu yaptı.

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