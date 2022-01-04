04 Ocak 2022, Salı
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CHP’de sahte alkol sessizliği! CHP’li yönetici sahte alkol ile yakalandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sahte alkol konusunda partisinin hazırladığı kanun teklifi ile ilgili bilgi vermiş, sahte içki satıcılarına yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasını istemişti. Bu açıklamalardan yalnızca bir hafta sonra CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk, sahte alkol operasyonunda yakalandı. Kanun teklifine imza atan milletvekilleri ve parti yönetimi ise sessizliğe büründü.