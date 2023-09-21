21 Eylül 2023, Perşembe
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CHP’de saflar her gün değişiyor! İmamoğlu’nun Zoom’cuları taraflarını seçti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zoom toplantısına katılan isimlerden Blent Tezcan, Özgür Özel'in arkasında saf tuttu. Aynı toplantıdaki Engin Altay'ın ise saf değiştirdiği iddia edildi. Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı. Görülen o ki CHP'de gün gün saflar değişiyor.